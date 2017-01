L'ARJ21 n'a transporté que 5 000 passagers depuis sa mise en service

A l'occasion de ses voeux et de la présentation de ses objectifs pour 2017, la COMAC a fait un rapide bilan des opérations de l'ARJ21. L'avionneur chinois a indiqué que le jet régional avait transporté 5 000 passagers et réalisé 90 vols. Il s'agit d'un taux d'utilisation relativement faible.



Pour rappel, l'appareil, certifié en janvier 2015 et dont le premier exemplaire a été livré en novembre de la même année, est entré en service chez Chengdu Airlines le 28 juin 2016. Un second l'a rejoint le 29 (...)