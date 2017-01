Babcock et Dassault Aviation s'associent pour la formation des futurs pilotes de chasse

dans les prochaines semaines » d'une société commune, « sous le leadership de Babcock France », pourrait permettre d'en savoir plus sur l'organisation et les attributions de cette nouvelle entité.



Initialement baptisé « Cognac 2016 », le programme a par la suite été renommé FOMEDEC, pour « Formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse ». Il devrait être mis en place dès 2018 sur la BA 709 de Cognac, avec la livraison des premiers PC-21 et simulateurs, qui seront fortement « rafalisés », afin de préparer au mieux le passage sur avion de combat par la suite. Dassault Aviation et Babcock France annoncent leur partenariat dans le cadre du programme FOMEDEC, qui vise à renouveler les outils de formation et d'entraînement des équipages de chasse de l'armée de l'air. Si peu de détails ont pour l'instant filtré sur les tenants et les aboutissants de cette association, la création «» d'une société commune, «», pourrait permettre d'en savoir plus sur l'organisation et les attributions de cette nouvelle entité.L'industriel britannique a été sélectionné pour fournir des prestations d'entraînement et de simulation aux forces aériennes françaises, afin de raccourcir et d'optimiser le cursus de formation des pilotes de chasse. Les élèves pilotes devraient ainsi disposer de PC-21 de Pilatus, un contrat officialisé le 4 janvier (voir : Le PC-21 rejoindra l'inventaire de l'armée de l'air ), mais aussi de simulateurs fournis par CAE, ainsi que des installations et du soutien associés.Initialement baptisé «», le programme a par la suite été renommé FOMEDEC, pour «». Il devrait être mis en place dès 2018 sur la BA 709 de Cognac, avec la livraison des premiers PC-21 et simulateurs, qui seront fortement «», afin de préparer au mieux le passage sur avion de combat par la suite.