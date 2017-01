La DGA re-complète le stock d'AASM

La Direction générale de l'armement a notifié le 29 décembre dernier un contrat à Safran Electronics & Defense pour la fabrication et la livraison de nouveaux kits AASM (Armement air-sol modulaire) au standard Block 4, qui seront livrés en plusieurs tranches à partir de 2019. Ni le montant du contrat ni le nombre d'AASM n'ont été dévoilés par la DGA.



Le Block 4 de l'AASM devrait permettre « une réduction très sensible de son coût à performances identiques », avec notamment le « changement de certains composants », sans plus de précisions sur le contenu exact des modifications apportées. Le contrat devrait également conduire Safran E&D à « doubler sa capacité de production », alors que le chiffre actuel n'a pas été révélé. Des emplois devraient être générés en Bretagne et en Auvergne-Rhône Alpes, qui abritent les sites de Fougères, Valence et Montluçon.



Les kits AASM sont montés sur des corps de bombe et sont déclinés en trois versions, selon le type de guidage, du simple guidage inertiel/GPS à l'inertiel GPS/ couplé à un guidage terminal infrarouge ou laser. Fréquemment tirés par les chasseurs dans le cadre de l'opération Chammal, les kits d'AASM ont fait l'objet de commandes supplémentaires en 2015, afin d'éviter une pénurie des stocks. La DGA indique que « plus de 1 700 AASM » ont été livrés. Un contrat export avait également été signé avec l'Egypte en juin 2015, afin d'équiper les Rafale des trois versions d'AASM. Les livraisons étaient censées débuter « avant fin 2016 ».