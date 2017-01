IAG se lance à son tour sur le low-cost long-courrier

IAG a tardé mais elle a fini par suivre ses concurrentes et annoncé le lancement d'une activité low-cost long-courrier. Le groupe indique que ses opérations seront lancées en juin avec deux A330 et trois à quatre destinations depuis l'aéroport de Barcelone El Prat. Les billets seront mis en vente à partir de février-mars.



Le groupe envisage de desservir les Etats-Unis, l'Amérique latine voire l'Asie - il évoque Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, La Havane, Santiago du Chili et Tokyo parmi les destinations étudiées, même si certaines (...)