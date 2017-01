Le groupe Lufthansa va recruter 3 000 personnes en 2017

On l'a vu en 2016, Lufthansa a consciencieusement préparé une forte expansion pour 2017. Celle-ci aura des répercussions sur l'emploi puisque le groupe a annoncé le 4 janvier qu'il allait recruter 3 000 personnes en 2017, dont plus de 2 200 PNC dans les diverses compagnies aériennes qui le compose. La compagnie allemande a besoin à elle seule de 1 400 PNC pour ses hubs de Francfort et Munich.



Austrian Airlines a également besoin de personnel navigant, en cockpit et en cabine, et embauchera plus de 300 personnes.



Par ailleurs, le groupe a ouvert un nouveau programme d'apprentissage ouvert à 250 candidats, couvrant toutes sortes de métiers, de l'expert en logistique au professionnel du catering en passant par le mécanicien.



En ce qui concerne la croissance d'Eurowings, la compagnie a déjà une partie de ses besoins de couverte puisque les appareils qui seront introduits d'Air Berlin seront exploités par le personnel de la compagnie. De même, l'intégration des activités de Brussels Airlines se fera avec ses salariés.