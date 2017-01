Air Lease confirme son contrat avec Sichuan Airlines pour un A350

Air Lease a indiqué le 3 janvier qu'elle avait finalisé le contrat de leasing d'un A350-900 à Sichuan Airlines. L'appareil sera remis à la compagnie chinoise au premier trimestre 2019 et ne fera pas l'objet d'une nouvelle commande de la société de leasing américaine auprès d'Airbus.



Sichuan avait fait connaître son intention d'acquérir quatre A350 en leasing au mois de septembre 2016 et avait dès cette date précisé que trois d'entre eux viendraient d'AerCap et un d'ALC. Le premier devrait être livré cette année.



Les A350 seront notamment utilisés pour des routes très longues sur le réseau transpacifique, New York étant la première destination visée avec ces appareils.



ALC souligne qu'elle remettra les premiers A320neo et A321neo de Chine à Sichuan Airlines.