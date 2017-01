Actualité aéronautique : ce qu'il ne fallait pas manquer la semaine dernière

Delta annule ses 787



Le carnet de commandes de Boeing s'est allégé de dix-huit 787 le 27 décembre. Delta Air Lines a en effet annulé les appareils qu'elle devait réceptionner. Cette commande avait été passée par Northwest Airlines et avait été transférée à Delta lors de la fusion des deux compagnies américaines en 2008. Mais Delta n'avait jamais caché son manque d'intérêt pour l'appareil et en avait déjà repoussé les premières livraisons à 2020.



Les Superjet en inspection



L'agence russe du transport aérien a émis une directive le 23 décembre exigeant l'inspection des queues des SSJ100 en service. Un défaut a en effet été constaté lors d'une inspection de routine sur un élément du système d'attache des stabilisateurs. S'il ne menace pas la sécurité des appareils régionaux de Sukhoi et s'il n'est pas systémique, ce défaut demande une immobilisation de quelques jours des appareils affectés pour correction. L'inspection de la flotte s'est terminée en milieu de semaine dernière et les appareils devant recevoir une modification seront remis en service d'ici la fin du mois de janvier. Interjet est notamment concernée et a dû clouer onze de ses 22 SSJ100 au sol.



Le 1er ATR 72-600 d'Iran Air est prêt



À l'instar du 1er Airbus A321 désormais prêt à décoller pour Téhéran dans les prochaines semaines, le 1er ATR 72-600 destiné à Iran Air est sorti de l'atelier peinture de l'avionneur franco-italien à Toulouse fin décembre. L'appareil est le premier d'une commande de 40 exemplaires, dont 20 fermes, destinés à la compagnie iranienne qui avait été dévoilée en février dernier. Iran Air pourrait recevoir cinq exemplaires du même type d'ici la fin mars.



Tu-154B : la thèse de l'erreur de pilotage favorisée par les enquêteurs



Le Tupolev Tu-154B du ministère russe de la Défense qui s'est abimé le 25 décembre au large de Sotchi pourrait être lié à une erreur de pilotage, l'équipage pouvant avoir rentré les différents dispositifs hypersustentateurs trop tôt. L'appareil, immatriculé RA-85572, avait entamé son décollage depuis la plateforme aéroportuaire de Sotchi 70 secondes avant l'accident. Selon les autorités en charge de l'enquête, le triréacteur n'a jamais dépassé l'altitude de 250 mètres.



Vesna Vulović s'est éteinte le 24 décembre



Vesna Vulović, l'hôtesse de l'air qui avait survécu à l'explosion en croisière du DC9 de JAT Airways en janvier 1972 au-dessus de la Tchécoslovaquie s'est éteinte dans son appartement à Belgrade le 24 décembre. Elle avait 66 ans. Seule rescapée de la catastrophe, Vesna Vulović avait survécu à une chute libre de 33000 pieds en restant attachée à son siège dans la partie arrière du fuselage. Sa chute avait été amortie par une épaisse couche de neige. Elle restera 27 jours dans le coma et sera hospitalisée 16 mois, ayant subi de multiples fractures au niveau des jambes, du bassin, du crâne, des côtes et des vertèbres.



BOC reprend encore de l'A320ceo



Le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de Bank of China, a annoncé une nouvelle commande le 27 décembre portant sur 5 A320 fermes livrables dès cette année. BOC Aviation avait déjà annoncé l'acquisition de 30 monocouloirs Airbus en janvier 2016, puis cinq autres en août dernier. BOC figure parmi les 10 plus importants clients d'Airbus avec 316 appareils acquis neuf dont 304 monocouloirs et 12 A330.



WestJet va étendre ses opérations long-courrier



WestJet a annoncé qu'elle allait renforcer ses activités long-courrier et qu'elle était actuellement à la recherche de nouveaux gros-porteurs. Elle exploite actuellement quatre Boeing 767-300ER qui relient Toronto et Calgary à Londres et Calgary et Edmonton à Hawaii mais de nouvelles destinations sont envisagées. Cette décision a été prise à la suite d'un accord de la low-cost avec ses pilotes sur ce plan d'expansion.



Emirates repousse la livraison de 12 A380 mais reçoit ses 1ers appareils motorisés par Rolls-Royce



Emirates et Rolls-Royce sont parvenus à un accord fin décembre sur les moteurs de l'A380, dont Tim Clark avait précédemment indiqué qu'ils ne répondaient pas à leur cahier des charges en termes de performances. Cet accord, qui comporte des mesures techniques et commerciales, a ouvert la voie à la livraison des trois premiers A380 équipés de Trent 900 à la compagnie émiratie entre le 28 et le 31 décembre. Par ailleurs, Airbus a annoncé que la compagnie avait décidé de repousser les livraisons de six de ses A380 de 2017 à 2018 et de six autres de 2018 à 2019. Elle a reçu 92 exemplaires de l'appareil dont vingt en 2016 et en attend encore 52.



Saudia va rajeunir drastiquement sa flotte en 2017



La compagnie porte-drapeau saoudienne va recevoir 30 nouveaux appareils cette année dont 22 gros-porteurs (777-300ER, 787-9 et A330 Regional). L'arrivée des nouveaux avions de Saudia va s'accompagner du départ de ses 23 Boeing 777-200ER avant la fin 2017. Huit nouveaux A320 viendront aussi progressivement remplacer ses monocouloirs Airbus les plus anciens.