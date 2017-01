L'A400M valide ses premières capacités sur terrains sommaires

Le Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) et l'escadron de transport 1/61 « Touraine » ont mené une nouvelle campagne d'expérimentation sur pistes sommaires avec un A400M du 9 au 16 décembre dernier. Les décollages et atterrissages sur la piste en latérite de Gao, au Mali, de jour comme de nuit, ont permis de valider la capacité d'opérations sur terrains sommaires, attendue au titre du premier standard tactique de l'avion.



Les précédents essais de l'armée de l'air avaient eu lieu sur la piste de Madama au Niger en août dernier, également avec le concours du 25ème RGA (Régiment du génie de l'air), spécialisé dans la préparation et la réparation des terrains aéronautiques.