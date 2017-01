Edeis reprend les activités de SNC-Lavalin en France et à Monaco

SNC-Lavalin s'est désengagé de toutes ses activités en France et à Monaco et les a transférées au consortium français Edeis. Ce transfert est effectif depuis le 30 décembre et concerne notamment la gestion de dix-neuf aéroports (seize en France métropolitaine* et ceux de Mayotte et Saint-Martin en Outre-mer ainsi que de Castellon en Espagne).



SNC-Lavalin a souligné qu'il souhaitait se recentrer sur ses activités les plus rentables et que celles qu'il gérait en France ne l'étaient pas suffisamment. « Malgré nos efforts de restructuration et d'amélioration au cours des dernières années, nos activités en France n'ont pas généré la rentabilité prévue », a expliqué Ian Edwards, le président Infrastructure du groupe canadien.



Edeis est né du rapprochement entre Impact Holding et Ciclad, une société de participations et un fonds d'investissement tous deux français. Le consortium bénéficie donc d'une connaissance de ses marchés qui a joué en sa faveur lors de l'examen des dossiers de candidature à la reprise. Il a également prouvé sa solidité financière et s'est engagé à ce que le transfert n'ait aucun impact négatif sur les 1 100 emplois qu'il touche.



Le président d'Edeis, Jean-Luc Schoebelen, a posé l'ambition du nouveau consortium : « nous sommes persuadés qu'il peut devenir très rapidement un groupe leader dans le secteur de l'ingénierie et de l'exploitation des infrastructures et des bâtiments ».



Outre les dix-neuf aéroports français et espagnol, le transfert concerne également treize agences pour les activités infrastructures situées en France métropolitaine et à Monaco et la gestion des activités Opérations et Maintenance du port de plaisance de Rouen. La participation de SNC-Lavalin dans TC Dôme (qui gère le train à crémaillère dans le Puy de Dôme) fera l'objet d'un contrat séparé et devrait être cédée en 2017.







*Angoulême, Annecy Mont Blanc, Auxerre Branches, Bourges, Châlon Champforgeuil, Cherbourg Maupertus, Dijon Bourgogne, Le Havre Octeville, Nîmes Alès Camargue Cévennes, Reims, Rouen, Tarbes Lourdes Pyrénées, Toulouse Francazal, Tours Val de Loire, Troyes, Vannes Golfe du Morbihan