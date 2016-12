Rétrospective : L'année 2016 dans la Défense

Rafale en Inde, Caracal en Pologne, B-21, Chammal, Sahel, ces thématiques - et bien d'autres - ont occasionné de nombreux articles sur le Journal de l'Aviation tout au long de l'année. Rétrospective des grands faits de 2016.



POLITIQUE DE DÉFENSE



Nominations



Parmi les nominés au poste de ministre de la Défense, Hans Peter Doskozil en Autriche, qui a officiellement pris ses fonctions le 26 janvier. Le 3 août, c'est le Japon qui change de ministre, avec la nomination par le Premier ministre Shinzo Abe de Tomomi Inada. Le 1er décembre, suite à sa victoire aux élections présidentielles du 8 novembre, Donald Trump nomme James Mattis, ancien général de l'US Marine Corps, au poste de secrétaire d'État à la Défense.



Du côté des autorités militaires, le général David Goldfein pilote l'US Air Force depuis le 21 juillet, tandis qu'en France, l'amiral Christophe Prazuck tient la barre de la Marine nationale depuis le 1er septembre. Le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes change de tête à la même date, avec la prise de fonction du général Olivier Taprest. Le général Michel Grintchenko prend les commandes de l'ALAT le 1er août.



Commandes de matériels



En cohérence avec le Livre blanc de 2013, ainsi que la Loi de programmation militaire et son actualisation en 2015, la Direction générale de l'armement a notifié un certain nombre de contrats auprès des industriels du secteur de la Défense. La DGA a ainsi commandé six NH90 TTH supplémentaires le 7 janvier à NHIndustries, ainsi que quatre C-130J - dont deux à capacité de ravitaillement en vol - à l'USAF le 29 janvier, qui devraient être livrés en 2018-2019.



Les contrats attribués par la DGA concernent également des chantiers de rénovation : la notification de la modernisation du système de défense anti-aérienne SAMP/T et des missiles Aster 30 au consortium Eurosam (MBDA et Thales) le 13 janvier mais surtout le lancement attendu du programme de MLU (mid-life upgrade) de 55 des 71 Mirage 2000D de l'armée de l'air le 19 juillet, un chantier assuré par Dassault Aviation et MBDA, pour de premières livraisons attendues à l'horizon 2020. Quant au Tigre, l'OCCAR a lancé le développement du standard Mark II le 15 décembre, afin de moderniser 24 Tigre HAD de l'ALAT. Parmi les modifications, l'intégration de la roquette guidée laser RPM, dont le contrat de développement et d'acquisition avait d'ores et déjà été notifié par la DGA à TDA Armement le 7 juillet.



L'année 2016 est également l'année du lancement - retardé - de deux programmes destinés à renforcer les capacités ISR des armées françaises. Le Patroller remplacera ainsi les actuels Sperwer, avec l'attribution à Safran Electronics & Defense du contrat de remplacement des drones tactiques de l'armée de terre, le contrat ayant été officiellement signé le 5 avril à Montluçon. Le 23 juin, la DGA annonce la notification à Thales et Sabena Technics du programme d'avion léger de surveillance et de renseignement (ALSR), soit la livraison en 2018 et 2019 de deux King Air 350 modifiés pour les besoins ISR.



Ailleurs en Europe, l'Allemagne a annoncé le 12 janvier sa décision d'acquérir des drones MALE Heron TP d'IAI, avec la possibilité de les armer par la suite. L'objectif étant dans un premier temps de se doter d'une capacité intérimaire, en attendant le programme européen MALE 2025. Le contrat, qui doit par ailleurs encore être signé, a été contesté par General Atomics, producteur du MQ-9 Reaper, qui équipe notamment l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.



Parmi les perspectives de mutualisation des flottes, les Pays-Bas et le Luxembourg ont officialisé fin juillet le lancement du programme MMF (Multinational multirole transport fleet), qui prévoit - dans un premier temps - l'acquisition de deux A330 MRTT d'Airbus Defence & Space, dans une perspective d'exploitation commune des avions. Le groupe des utilisateurs pourrait par la suite s'élargir, des discussions seraient en cours avec l'Allemagne, la Belgique, la Norvège et la Pologne.



Opérations extérieures



Du côté des opérations extérieures, Chammal, mais surtout Barkhane, continuent à mobiliser le plus gros contingent de militaires engagés sur des théâtres d'opération en 2016.



En juin, l'état-major des armées a annoncé une ré-articulation des moyens aériens déployés, notamment dans le but de permettre une « régénération organique » pour la flotte de Mirage 2000D au profit des jeunes équipages. Les cinq Mirage 2000D et trois Mirage 2000N basés en Jordanie ont ainsi été rapatriés à l'été, afin de laisser la place à six Rafale à partir des 22 et 27 août. Dans une logique de renforcement des moyens, deux Rafale renforcent également la base jordanienne depuis le 12 décembre, portant ainsi à 14 le nombre de chasseurs engagés.



En parallèle, le porte-avions Charles de Gaulle a renforcé par deux fois le dispositif français engagé sur place. La mission Arromanches 2, débutée le 18 novembre 2015, s'est achevée le 16 mars avec le retour du porte-avions à Toulon et la fin des opérations pour le Super Étendard Modernisé, qui a par ailleurs pris sa retraite officielle le 12 juillet. Un groupe aéronaval tri-national a repris la mer en septembre, pour une dernière mission opérationnelle avant la rénovation à mi-vie du Charles de Gaulle. Avec un retour à Toulon le 14 décembre, la mission Arromanches 3 comptabilise près de 500 sorties et 2 700 heures de vol, 532 sorties lors d'Arromanches 2.



Commandée par le général Serge Cholley depuis le 1er août, Chammal comptabilise 1061 frappes et 1756 objectifs détruits, depuis le lancement des opérations en Irak en septembre 2014, puis en Syrie en septembre 2015. Chammal a également été l'occasion de développer certaines capacités opérationnelles, avec la première illumination de cible en opération pour l'Atlantique 2 le 3 avril au-dessus de l'Irak, ainsi que des premiers tirs de Scalp de Mirage 2000D, également en Irak, le 17 mars.



Dans la bande sahélo-saharienne, les quatre Rafale déployés à Niamey, au Niger, ont été relevés le 26 juillet par quatre Mirage 2000D/C RDI, suite à la réorganisation des moyens aériens. Trois Mirage 2000D renforcent par ailleurs le dispositif français de Barkhane depuis le 16 octobre, depuis N'Djaména au Tchad.



Dans l'attente de la réception des quatrième et cinquième drones MQ-9 Reaper à Niamey, les deux drones Harfang déployés depuis janvier 2013 pour les missions ISR ont été désengagés cet été. Ils affichent un bilan opérationnel de 7 000 heures de vol pour 550 missions opérationnelles.



Tout comme Chammal, l'opération Barkhane a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles capacités pour les matériels aéronautiques, notamment avec un ravitaillement de nuit de deux H225M Caracal au cours d'une mission opérationnelle qui s'est tenue entre les 24 et 25 mai.



En Centrafrique, l'ALAT a désengagé ses deux Tigre et deux Puma le 15 mai. Un Fennec de l'armée de l'air est encore sur place, malgré la fin officielle de l'opération Sangaris, prononcée le 31 octobre.



Enfin, dans les pays baltes, l'escadron de chasse 1/2 « Cigognes » de l'armée de l'air a pris le commandement de la mission Baltic Air Policing depuis le 1er septembre, sur la base de Siauliai, en Lituanie. Les Mirage 2000-5 assureront les missions de police du ciel pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie en coopération avec des Eurofighter allemands jusqu'à début janvier 2017. Le major général de l'armée de l'air, le général Philippe Adam sera d'ailleurs sur place le 31 décembre pour fêter le passage à la nouvelle année avec les équipages engagés.



INDUSTRIE DE DEFENSE



Si 2015 a été « l'année du Rafale », 2016 a en revanche été l'occasion de conclure un contrat attendu depuis de nombreuses - très nombreuses années. Le 23 septembre, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et le PDG de Dassault Aviation se sont rendus en Inde pour la signature d'un contrat d'acquisition de 36 Rafale. L'annonce d'un achat sur étagère avait été faite le 10 avril 2015 par le Premier ministre indien Narendra Modi, ce qui avait mis fin au contrat MMRCA, qui prévoyait l'achat de 126 avions, dont la plus grande partie devait être réalisée en Inde.



Entre succès et revers, le Caracal d'Airbus Helicopters a eu une année mouvementée. Le 9 août, le Koweït s'engage officiellement pour l'acquisition de 30 H225M, après des annonces faites en 2015. L'accord, qui se monte à environ un milliard d'euros, pourrait être assorti d'armements destinés aux hélicoptères, sans confirmation officielle. Le Koweït a par ailleurs signé un autre gros contrat pour renouveler ses équipements aéronautiques, le pays s'étant engagé sur un acquisition ferme de 28 Eurofighter en avril.



L'hélicoptère, utilisé notamment pour la recherche et le sauvetage, enregistre également de plus petites commandes, deux appareils supplémentaires pour la Thaïlande le 4 octobre, un nombre indéterminé d'appareils pour Singapour le 7 novembre.



C'est en revanche la douche froide en Pologne, le ministère du Développement ayant fait savoir le 4 octobre qu'il renonçait à l'achat de Caracal, en raison de différends concernant les offsets proposé par l'hélicoptériste européen. Une version démentie par le ministère français de la Défense, qui amorce un refroidissement des relations diplomatiques et des attaques par médias interposés. Après avoir un temps évoqué l'acquisition de Black Hawk pour ses forces spéciales, la Pologne a indiqué le 1er décembre vouloir re-lancer un appel d'offre rapidement, ena raison d'un besoin opérationnel urgent.



Programme emblématique, l'A400M a encore fait parler de lui en 2016, notamment en raison de difficultés rencontrées sur la boîte de transmission, ainsi que l'a fait savoir Airbus le 28 avril. Le 9 mai, un article paru dans la presse allemande fait état du mécontentement de l'Allemagne, en raison de criques découvertes sur un certain nombre d'avions. Des « criques critiques » également présentes sur certains exemplaires français, qui ont depuis fait l'objet de retrofit et d'amélioration de l'alliage utilisé jusque-là. Le 29 mai, le patron d'Airbus Tom Enders reconnaît dans un quotidien allemand des erreurs « énormes » dans la conduite du programme. En août, l'A400M achève une série d'essais sur sable, dans le cadre de l'acquisition de premières capacités tactiques d'atterrissages sur terrains sommaires. Un des avions de l'armée de l'air a par ailleurs effectué son tout premier atterrissage sur la piste de Madama au Niger, le 24 août, dans le cadre d'une campagne d'expérimentations. Celle-ci s'est prolongée du 9 au 16 décembre et a permis de valider le décollage et l'atterrissage sur piste sommaire, de jour comme de nuit.



2016 marque la première livraison à l'Espagne, le 17 novembre, ainsi que la livraison du premier exemplaire « tactique » destiné à l'armée de l'air allemande le 12 décembre. Au 30 décembre, l'armée de l'air serait toujours en attente de son 11ème exemplaire et de trois appareils rétrofités au premier standard tactique.



Enfin, le premier prototype du démonstrateur d'avion de combat X-2 « Shinshin » de Mitsubishi a effectué son vol inaugural le 22 avril. Le 30 septembre, c'est au tour de l'A330 MRTT « Enhanced » d'Airbus Defence & Space de prendre son envol.



De l'autre côté de l'Atlantique, le programme T-X, qui vise à remplacer les T-38 Talon de l'US Air Force, a été lancé ce 30 décembre, mais les industriels sont d'ores et déjà entrés dans la compétition. Le 11 février, Lockheed Martin officialise son partenariat avec Korea Aerospace Industries pour proposer une version modifiée du T-50A. L'avion effectue son vol inaugural le 2 juin. Le 23 février, un consortium composé de Finmeccanica, Raytheon, CAE USA et Honeywell officialise à son tour sa collaboration pour pousser une variante du M-346, le T-100. Troisième compétiteur sur la ligne de départ, le consortium formé par Saab et Boeing. Les deux industriels ont présenté « leur » T-X le 13 septembre, qui effectue son premier vol le 20 décembre.



Concernant le programme F-35, l'année 2016 aura été celle de la première traversée transatlantique du chasseur de Lockheed Martin. Le premier F-35A italien, sorti de l'usine de Cameri, a atterri à Patuxent River, dans le Maryland, le 5 février. Deux F-35 destinés au Pays-Bas traverseront également l'océan le 23 mai pour atterrir sur la base de Leeuwarden, tandis que les deux premiers F-35B britanniques atterriront quant à eux le 29 juin à Fairford. Le 9 juin, le Danemark a confirmé sa décision d'acquérir 27 F-35. Enfin, conformément au planning annoncé en 2013, l'US Air Force a prononcé la capacité opérationnelle initiale de ses F-35 le 2 août. Le chasseur est par ailleurs la cible de Donald Trump le 12 décembre, un tweet du président-élu faisant état d'une situation « hors de contrôle ».



Le futur bombardier à long rayon d'action de l'US Air Force est désigné B-21 (« bombardier du 21ème siècle ») le 26 février et baptisé « Raider » le 19 septembre, suite au concours lancé en février et remporté par un ancien pilote de l'USAF âgé de 101 ans. Le B-21 devrait entrer en service à l'horizon 2025.



Réorganisations



Chez les industriels, l'époque est à la consolidation. Finmeccanica amorce le mois de janvier avec sa réorganisation autour de quatre secteurs et sept divisions. AgustaWestland est renommée Finmeccanica Helicopters, Alenia Aermacchi est répartie entre deux divisions. Finmeccanica devrait être définitivement rebaptisée Leonardo à partir de 2017.



Le 19 mai, le motoriste Safran met en pratique son unification, avec le regroupement de toutes ses sociétés sous la marque Safran. La nouvelle identité s'accompagne d'un nouveau slogan, « powered by trust » (la confiance est notre moteur).



Le 16 novembre, c'est au tour de Boeing d'annoncer une ré-articulation des activités de sa branche Defence, Space & Security à l'horizon 2020, avec des fermetures de sites, des transferts et la re-localisation du siège de la division St Louis dans le Missouri à la Boeing Crystal City de Washington.



Demain, 31 décembre, Ruslan International cessera son activité. La dissolution de la co-entreprise entre Volga-Dnepr Airlines et Antonov Airlines a été annoncée en novembre, sans doute en grande partie en raison de la situation géopolitique tendue entre l'Ukraine et la Russie.



Drones



Dans le domaine des drones, Airbus a indiqué en juin avoir abandonné son projet de drone à voilure tournante Tanan, qui avait été dévoilé en octobre 2014. Le drone VTOL, développé en partenariat avec DCNS, ne correspondrait pas aux besoins immédiats des marines déjà approchées. Le 20 octobre, à l'occasion du salon Euronaval, les deux industriels dévoilent leur nouvelle collaboration, le VSR 700, cette fois-ci basé sur l'hélicoptère Cabri G2 de Guimbal. D'une masse maximale au décollage de 700kg, le drone ambitionne d'être embarqué sur des bâtiments de marine à l'horizon 2020-2025.



Quant au nEUROn, le démonstrateur de drone de combat développé par Dassault Aviation et six autres partenaires industriels (Alenia Aermacchi, Airbus Defence & Space, Hellenic Aerospace Industry, RUAG, Saab et Thales), il a fait l'objet d'une campagne d'essais supplémentaire, débutée le 17 mai, afin de « compléter les mesures de détectabilité » et « initier les études et expérimentations sur l'utilisation [...] dans un contexte naval ». Le drone a notamment volé autour du Charles de Gaulle début juillet. Il a entre temps effectué une première mondiale en volant en public, lors du meeting aérien qui s'est tenu le 4 juin sur la BA 125 d'Istres, avec un passage effectué aux côtés d'un Falcon 8X et d'un Rafale.