La Russie entame l'analyse de l'accident de Tu-154

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 27 décembre avoir transféré le FDR du Tu-154 - qui s'est écrasé le 25 décembre dans la Mer Noire, au large de Sotchi - à l'institut central de recherche et de développement de l'armée de l'air, situé à Lioubertsy, au sud-est de Moscou. L'enregistreur de vol gisait à 17 mètres de profondeur, à 1,6km au large des côtes. Il serait dans un état lui permettant d'être analysé, afin de comprendre les circonstances de l'accident, qui a fait 92 décédés. D'autres fragments de l'avion ont également été retrouvés, notamment de moteur et de train d'atterrissage.



L'avion avait effectué son premier vol en 1983 et affichait 6689 heures de vol au compteur. Il transportait 64 membres des choeurs de l'armée rouge, neuf journalistes et huit membres d'équipage, en route vers la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié, en Syrie. L'avion avait atterri à Sotchi pour une manoeuvre de ravitaillement et s'est abîmé en mer peu après son décollage.



L'ensemble de la flotte de l'armée de l'air russe, soit 2 appareils, selon les dernières données Flightglobal, reste encore cloué au sol.