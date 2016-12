Photos : Boeing livre le 500e Dreamliner

Boeing souligne que c'est la première fois qu'un programme de gros-porteur atteint cette étape aussi rapidement. Le premier 787 est en effet entré en service en 2011 auprès d'ANA.



Depuis, il a été remis à 48 opérateurs, qui ont réalisé 696 000 vols et transporté 133 millions de passagers. Utilisée sur plus de 530 routes aujourd'hui, la famille 787 (qui compte actuellement deux modèles) a permis l'ouverture de 120 routes sans escale.





A la veille de Noël, Boeing a célébré la livraison de son 500e 787. L'appareil, un 787-8, a été remis à Avianca. Il s'agit du dixième Dreamliner de la compagnie colombienne.Boeing souligne que c'est la première fois qu'un programme de gros-porteur atteint cette étape aussi rapidement. Le premier 787 est en effet entré en service en 2011 auprès d'ANA.Depuis, il a été remis à 48 opérateurs, qui ont réalisé 696 000 vols et transporté 133 millions de passagers. Utilisée sur plus de 530 routes aujourd'hui, la famille 787 (qui compte actuellement deux modèles) a permis l'ouverture de 120 routes sans escale.