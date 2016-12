Le LEAP-1C obtient sa double certification FAA et EASA

Safran Aircraft Engines a annoncé le 21 décembre que le LEAP-1C avait obtenu la double certification EASA et FAA. Il s'agit de la troisième et dernière version du LEAP, celle destinée à motoriser le C919 chinois. Le choix de la COMAC d'équiper son monocouloir du nouveau moteur de CFM International avait d'ailleurs permis le lancement du programme en décembre 2009.



Safran rappelle que la COMAC est déjà en possession de ses premiers moteurs (livrés en juillet 2015) et que ceux-ci ont été démarrés pour la première fois sur C919 en novembre. Le premier prototype est censé réaliser prochainement son vol inaugural - celui-ci était initialement prévu à la fin de l'année 2016 mais l'avionneur chinois avait évoqué la possibilité d'un décalage à début 2017 il y a quelques mois.



De son côté, le LEAP-1C avait débuté son programme d'essais en vol fin 2014, sur le banc d'essai de GE à Victorville, Californie.



Contrairement aux LEAP-1A et 1B (qui motorisent l'A320neo et le 737 MAX respectivement), le LEAP-1C a été conçu et sera livré avec l'ensemble de son système propulsif, c'est-à-dire sa nacelle et ses inverseurs de poussée, développés par Nexcelle.