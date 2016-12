Les NH90 français passent sous contrat de soutien GSP

Comme nous l'avait indiqué Philippe Perot, chef du département MCO France chez Safran Helicopter Engines, dans la newsletter MRO du 9 novembre, le motoriste a annoncé le 12 décembre avoir signé un contrat de MCO type « Global support package » avec la NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency), pour assurer le soutien des RTM 322 des NH90 de l'ALAT et de la Marine nationale. Établi sur une durée dix années, l'accord comprend également le soutien des flottes néerlandaise et belge, soit un total de plus de 130 hélicoptères. (...)