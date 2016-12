A320neo : Le méga-contrat d'AirAsia pour AFI KLM E&M

C'est l'un des plus importants contrats de support équipements jamais remportés par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M). Tony Fernandes, le PDG d'AirAsia et Franck Terner, nouveau directeur général d'Air France et ancien patron de la branche MRO du groupe franco-néerlandais, ont signé un contrat de maintenance pour la nouvelle flotte d'appareils de la famille A320neo de l'une des plus grandes compagnies aérienne low-cost au monde.



Le groupe AirAsia a déjà réceptionné 3 monocouloirs remotorisés d'Airbus (2 en Malaisie et 1 en Thaïlande) (...)