Commerce international et fret aérien

Le ciel est de plus en plus saturé par la circulation aérienne. Les constructeurs aéronautiques planchent sur l'optimisation de l'espace passager et du poids de leurs futurs aéronefs. Les chargeurs de fret cargo semblent les grands oubliés des stratégies des compagnies aériennes. Attention à un secteur du transport international qui bénéficie du boom des flux de messagerie et colis légers... au détriment du fret cargo lourd !



Fret aérien, révélateur des tendances de sourcing dans le monde

L'évolution du marché du fret aérien est un excellent indicateur des zones de développement économique et des tendances de sourcing, production industrielle et d'approvisionnement dans le monde : en 2014, les volumes de fret aérien ont progressé de 15% au Moyen-Orient, 6,7% pour l'Afrique et seulement 3% pour l'Europe.



L'e-commerce change la donne

L' e-commerce bouscule les organisations logistiques et déséquilibre les rapports entre compagnies aériennes et importateurs/exportateurs conventionnels.

L'e-commerce booste le transport aérien de petits colis, préférentiellement acheminés via les soutes des vols réguliers d'avions passagers.



Les chargeurs industriels... sortis des radars des compagnies aériennes !

L'influence de l'e-commerce et la croissance du fret à profil "mono colis léger" jouent notamment en défaveur des chargeurs de matériel industriel à forte valeur commerciale et douanière : ils se trouvent rapidement exclus des conditions requises pour bénéficier de délais de transport (transit time) rapides, et peinent à faire embarquer en une seule fois leurs produits à fortes contraintes sécuritaires (produits chimiques dangereux), techniques (produits frais ou réfrigérés) et/ou opérationnelles (manutentions fragiles ou encombrantes).



Le fret aérien, une solution logistique pas si facile que ça !

Le fret aérien est un moyen de transport plus complexe qu'il n'y paraît. La rapidité qu'il garantit au chargeur, en échange d'un coût beaucoup plus élevé que par voie maritime, lui confère une contrainte majeure : les informations et jeux documentaires doivent devancer le flux physique ! Pas si simple quand certains documents requièrent un visa des autorités du pays de départ sur présentation d'une LTA, de passer préalablement par le circuit bancaire, être substitués par d'autres en scénario cross-trade, ou quand l'étanchéité entre fournisseur et destinataire final doit être préservée...



Taux de fret, les compagnies toujours gagnantes ?

La baisse du cours du pétrole fait chuter les taux de fret aérien ? FAUX ! Lorsqu'une baisse de 15% de la facture pétrolière est annoncée, les taux de fret se maintiennent ou continuent de progresser. Plusieurs raisons expliquent l'absence d'alignement entre cours du brut et taux de fret aérien : le renforcement du dollar US contre l'euro, l'effet des couvertures à terme sur les achats de pétrole, l'utilisation de kérosène (et non de BRENT - pétrole brut) dont le coût de raffinement est en hausse.



Malgré les taux de fret aérien parfois prohibitifs, les exportateurs industriels subissent retards d'embarquement, laissé à quai, expéditions partielles, et délais d'acheminement non respectés. En cause ? L'adaptation de la cartographie aérienne aux passagers et leurs exigences low-cost, et la réduction drastique des longs courriers en vols « tout cargo ». Dans un contexte mondial en flux tendu et réduction de stock, le fret aérien est pourtant la principale variable d'ajustement des supply chains internationales.



Que faire pour maîtriser ses coûts ?

Lors d'une demande de cotation, le chargeur aura intérêt à comparer et vérifier la fréquence et les jours de départ, le routing et lieux de transbordement, le transit time et le type de vol (tout cargo, passager ou combi).



Dans ce secteur du flux logistique aérien, le transitaire est souvent le meilleur allié du chargeur ! Ses compétences, ses connaissances des bonnes et mauvaises pratiques des compagnies aériennes, son expérience des aéroports et différentes escales sont tout aussi déterminants que le prix au kilo négocié !





