L'AC352 d'Avicopter réalise son vol inaugural

Le premier vol de l'AC352 a eu lieu le 20 décembre. Dérivé du H175 et développé par AVIC en partenariat avec Airbus Helicopters, il a franchi cette étape à Harbin.



Cet hélicoptère bimoteur multi-mission de la classe des 7 tonnes est motorisé par le WZ16, un moteur développé par Safran Helicopter Engines, CAPI et Dongan au sein du consortium Aero Engine Corporation of China, capable de délivrer une puissance de 1 500 à 2 000 chevaux. Ce moteur est basé sur l'Ardiden 3C.



Safran Helicopter Engines précise d'ailleurs que le WZ16/Ardiden 3C serait le premier moteur d'hélicoptère à être certifié parallèlement par la CAAC chinoise et l'EASA. La certification EASA, pour l'Ardiden, est attendue à la fin de 2017 et la certification chinoise en 2018.