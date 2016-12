Un 727-200 cargo d'Aerosucre s'écrase au décollage en Colombie

Un Boeing 727-200 cargo d'Aerosucre s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport de Puerto Carreno, en Colombie, le 20 décembre. L'appareil a manqué son décollage, traversé un grillage en sortant du périmètre de l'aéroport puis a réussi à prendre un petit peu d'altitude avant de s'écraser quelques mètres plus loin. Six personnes se trouvaient à bord, seule une a survécu.



Le 727-200 impliqué portait l'immatriculation HK-4544. Il était entré en service en 1975 auprès d'Air Jamaica et avait été converti en cargo en 1997. Il était exploité par Aerosucre depuis 2008.