L'avion d'entraînement T-X développé par Boeing et Saab a effectué son vol inaugural le 20 décembre. Le monomoteur est resté 55 minutes dans les airs. Le second prototype se trouve actuellement en phase d'essais au sol et devrait décoller pour la première fois début 2017.



Présenté en septembre dernier, le T-X participera à l'appel d'offres qui vise à remplacer les T-38 Talon de l'US Air Force.